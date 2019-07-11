В Подмосковье до конца июля детям-сиротам вручат 96 ключей от квартир

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Власти Московской области до конца июля выдадут детям-сиротам 96 ключей от квартир в 25 муниципалитетах региона, говорится в сообщении министерства образования Подмосковья.
"На обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в этом году из областного бюджета выделено 1,9 миллиарда рублей. Каждая вторая квартира – в домах-новостройках, все они благоустроены, площадью более 27 квадратных метров. Московская области – регион, где ежегодно 100% детей-сирот, имеющих право на жилье, обеспечивается квартирами. Только за последние пять лет квартиры получили более 3,6 тысячи детей", – цитирует пресс-служба первого зампредседателя правительства Московской области – регионального министра образования Ольгу Забралову.
Отмечается, что всего в этом году губернаторской программой по обеспечению детей-сирот жильем будет охвачено 734 человека. В июле ожидается вручение ключей в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Жуковском, Домодедове, Коломне, Красноармейске, Дубне, Мытищах, Люберцах, Лосино-Петровске, Наро-Фоминске, Талдоме, Дмитрове, Раменском округе, Химках, Орехово-Зуеве, Пушкине, Одинцове, Ступине, Озерах, Чехове, Подольске, Серпухове, Солнечногорске и Рузском округе.