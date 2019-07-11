В Подмосковье до конца июля детям-сиротам вручат 96 ключей от квартир

"На обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в этом году из областного бюджета выделено 1,9 миллиарда рублей. Каждая вторая квартира – в домах-новостройках, все они благоустроены, площадью более 27 квадратных метров. Московская области – регион, где ежегодно 100% детей-сирот, имеющих право на жилье, обеспечивается квартирами. Только за последние пять лет квартиры получили более 3,6 тысячи детей", – цитирует пресс-служба первого зампредседателя правительства Московской области – регионального министра образования Ольгу Забралову.