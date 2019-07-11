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РИА Новости

В Киеве снова появилась трещина на пешеходном мосту

Вчера, 13:21
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© kiev.klichko.orgМэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир во время церемонии открытия пешеходного моста. 25 мая 2019
Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир во время церемонии открытия пешеходного моста. 25 мая 2019
© kiev.klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир во время церемонии открытия пешеходного моста. 25 мая 2019 . Архивное фото
КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Трещина появилась у основания одного из ограждений на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, также значительно ослабли тросы, сообщает в четверг издание “Информатор”.
В День Киева, 26 мая, на мосту, соединяющем парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, треснули два защитных стекла-пленки, после чего его закрыли для пешеходов. В тот же день мэр украинской столицы Виталий Кличко попросил правоохранителей дать инциденту правовую оценку и отметил, что стекло заменят в течение суток. Пресс-служба мэрии сообщала, что, предварительно, стекло треснуло из-за действий вандалов. Позже журналисты сообщали о появлении новых трещин на пленке.
“Ранним утром 11 июля в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который в народе именуют "мост Кличко", снова образовалась трещина. На этот раз повреждения были найдены не на стеклах, а у основания одного из ограждений. Также значительно ослабли тросы”, - говорится в сообщении.
По данным издания, трещина появилась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли.
Позднее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко заявил что причины повреждения уже установлены и будут устранены уже в четверг.
“Прежде всего, должен заверить киевлян и гостей столицы в абсолютной безопасности моста. Подчеркиваю, что никаких конструктивных нарушений здесь нет. Трещина образовались в покрытии, вероятно, вследствие перепада температур и сильно натянутых тросов. И уже сегодня ее ликвидирует подрядчик, в течение 3-4 часов, поскольку повреждение должно быть устранено в результате гарантийных обязательств", - цитирует Спасибко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов в Киеве, открыли 25 мая. Часть моста выполнена из больших стеклянных панелей площадью в несколько квадратных метров каждая. Через них можно наблюдать дорогу, проходящую в нескольких десятках метров под мостом.
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Виталий КличкоКиевВ мире
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