Эксперты зафиксировали рост политической активности на выборах губернаторов

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Итоги этапа выдвижения кандидатов в губернаторы регионов, выборы которых пройдут в начале сентября, демонстрируют рост политической активности и конкуренции непарламентских партий, заявил на пресс-конференции член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

"Мы видим рост политической активности и конкуренции непарламентских партий, от них выдвинуто 62 человека. Всего участвует 31 партия, и это достаточно серьезный результат. Кроме того, заметна тенденция к увеличению числа самовыдвиженцев – многие кандидаты пошли на выборы таким путем", – отметил он.

По данным исследований, которые привел Григорьев, число участников избирательной кампании в регионах, где пройдут выборы губернаторов, заметно возросло. Если в предыдущей кампании, проходившей 4–5 лет назад, участвовали 109 человек, то в текущем году на посты глав субъектов РФ выдвинулись 162 человека.

"Также, если провести сравнение с выборами, прошедшими в 2018 году, мы увидим, что среднее число кандидатов составляло восемь человек на место, тогда как в 2019 году – уже 10. Мы видим рост политической активности и конкуренции в регионах", – подчеркнул эксперт.

По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, на данном этапе можно делать лишь предварительные выводы о ходе избирательной кампании, поскольку кандидатам еще предстоит пройти регистрацию. Тем не менее уже можно делать выводы об эффективности работы претендентов на высокие посты.

"Этап выдвижения и этап регистрации носят агитационный характер. Сбор подписей и муниципальный фильтр с технологической точки зрения – это формирование электоральной базы конкретного кандидата, и они показывают, насколько кандидат способен это делать и насколько эффективно эта работа проводится. Существенный вопрос, почему муниципальный фильтр остается неизрасходованным. Не единичны случаи, когда кандидаты не могут собрать подписи даже из внутрипартийной базы", – отметил он.

В целом, по мнению экспертов, избирательная кампания развивается в абсолютно рабочем, штатном порядке, и значительных нарушений в ней не отмечено. Главной задачей общественных организаций на данном этапе является подготовка наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования.