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2019-07-11T13:13Z
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РИА Новости

В Подмосковье четыре человека отравились грибами

Вчера, 13:13
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Семья из четырех человек отравилась грибами в Подмосковье, трехлетний ребенок попал в реанимацию, проводится проверка, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Одиннадцатого июля 2019 года в СМИ появилась информация об отравлении семьи грибами и госпитализации в реанимационное отделение больницы трехлетнего ребенка. По данному факту следственным отделом по Чехову ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - рассказала она.
По словам Врадий, предварительно установлено, что в деревне Углешня Чеховского района семья из четырех человек, один из которых ребенок, употребила в пищу собранные грибы.
"Спустя некоторое время 65-летней женщине и ее трехлетнему внуку стало плохо, они были госпитализированы. Остальные члены семьи тоже обратились в больницу за медицинской помощью. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении одной из московских больниц", - рассказала она.
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В администрации городского округа РИА Новости сообщили, что в состоянии средней тяжести были госпитализированы мужчина 67 лет и девушка 19 лет, а двух человек вертолётом госпитализировали в Москву.
"В 22.15 пострадавшие женщина 65 лет и ребёнок доставлены вертолетом в институт имени Склифосовского и Филатовскую детскую больницу №13 города Москва", - уточнили местные власти.
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