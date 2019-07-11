В Подмосковье четыре человека отравились грибами

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Семья из четырех человек отравилась грибами в Подмосковье, трехлетний ребенок попал в реанимацию, проводится проверка, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

"Одиннадцатого июля 2019 года в СМИ появилась информация об отравлении семьи грибами и госпитализации в реанимационное отделение больницы трехлетнего ребенка. По данному факту следственным отделом по Чехову ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - рассказала она.

По словам Врадий, предварительно установлено, что в деревне Углешня Чеховского района семья из четырех человек, один из которых ребенок, употребила в пищу собранные грибы.

"Спустя некоторое время 65-летней женщине и ее трехлетнему внуку стало плохо, они были госпитализированы. Остальные члены семьи тоже обратились в больницу за медицинской помощью. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении одной из московских больниц", - рассказала она.

В администрации городского округа РИА Новости сообщили, что в состоянии средней тяжести были госпитализированы мужчина 67 лет и девушка 19 лет, а двух человек вертолётом госпитализировали в Москву.