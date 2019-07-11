Белорусского чиновника подозревают в получении взяток часами и валторной

Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что прощения за коррупционные преступления в стране "не будет никому". Он отмечал, что лучше быть "на свободе нищим, чем богатым в тюрьме". Лукашенко также предупреждал, что наказание за коррупционные преступления в республике будет усиливаться, а "лазейки", когда чиновников за взятки лишают свободы и спустя некоторое время выпускают на свободу за хорошее поведение, больше не будет.