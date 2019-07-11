Белорусского чиновника подозревают в получении взяток часами и валторной

МИНСК, 11 июл – РИА Новости. Чиновник в Белоруссии подозревается в получении взяток, среди которых были швейцарские часы и дорогостоящий музыкальный инструмент - валторна, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета республики.
"Следственным управлением УСК по Минской области по материалам ГУБОПиК МВД возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Дзержинского райисполкома, подозреваемого во взяточничестве (часть 3 статьи 430 Уголовного кодекса)… По имеющимся сведениям, предметом взятки были музыкальный инструмент - валторна, швейцарские часы и иные дорогостоящие товарно-материальные ценности", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным следствия, мужчина, используя свои служебные полномочия и действуя в личных интересах, систематически принимал незаконные вознаграждения от представителя коммерческой организации за лоббирование интересов последнего. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.
Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что прощения за коррупционные преступления в стране "не будет никому". Он отмечал, что лучше быть "на свободе нищим, чем богатым в тюрьме". Лукашенко также предупреждал, что наказание за коррупционные преступления в республике будет усиливаться, а "лазейки", когда чиновников за взятки лишают свободы и спустя некоторое время выпускают на свободу за хорошее поведение, больше не будет.