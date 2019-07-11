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РИА Новости

Минэкономразвития разработало проект второй ТОР в Калужской области

Вчера, 13:11
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минэкономразвития России разработало законопроект о создании второй территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Калужской области, ее планируется назвать "Кондрово". Соответствующий документ опубликован на портале законопроектов.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект разработан для содействия развитию ‎города Кондрово путем диверсификации экономики, привлечения в монопрофильное муниципальное образование инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью ряда градообразующих организаций.
"Предпосылками для создания ТОР являются экономические и географические преимущества территории для реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности, услуг. ... Одним из основных преимуществ города Кондрово является его выгодное месторасположение вблизи двух федеральных трасс – М3 Украина (30 километров) и А130 Варшавское шоссе (20 километров), а также наличие железнодорожной станции "Говардово" Московской железной дороги. Город располагает квалифицированными трудовыми ресурсами, часть ‎из которых работает за пределами города в связи с недостатком рабочих мест", - говорится в пояснительной записке.
В ноябре 2017 года также было подписано постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития "Сосенский" в Калужской области. Сообщалось, что создание ТОР позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия, повысить инвестиционную привлекательность территории города, создать более 1000 постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объёме более 3 миллиардов рублей.
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Министерство экономического развития РФКалужская областьРоссияЭкономика
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