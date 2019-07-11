Минэкономразвития разработало проект второй ТОР в Калужской области

"Предпосылками для создания ТОР являются экономические и географические преимущества территории для реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности, услуг. ... Одним из основных преимуществ города Кондрово является его выгодное месторасположение вблизи двух федеральных трасс – М3 Украина (30 километров) и А130 Варшавское шоссе (20 километров), а также наличие железнодорожной станции "Говардово" Московской железной дороги. Город располагает квалифицированными трудовыми ресурсами, часть ‎из которых работает за пределами города в связи с недостатком рабочих мест", - говорится в пояснительной записке.