Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Мытищах возросло до 11 человек

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Еще шесть человек обратились за медицинской помощью из-за пожара на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Всего пострадавших – 11: за помощью, по данным ВЦМК "Защита", обратились еще шесть человек", - сказал собеседник агентства.

Тушение продолжается. Пожарные потушили 50-метровый факел на территории ТЭЦ, но огонь продолжил распространяться. Сейчас, по неофициальным данным, горит 800 квадратных метров территории.

ТЭЦ-27 (ранее называлась "Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также самих Мытищ. В качестве топлива использует природный газ. ТЭЦ начали строить в 1987 году, это самая новая электростанция, снабжающая электричеством Москву. В 2000-х на станции построили два новых энергоблока.