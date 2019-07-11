УФАС начал внеплановую проверку в мэрии Перми

ПЕРМЬ, 11 июл - РИА Новости. Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проводит внеплановую проверку в администрации Перми по выявлению возможных нарушений при выдаче субсидий СМИ, выделяемых для освещения информационной деятельности мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В администрации проводится внеплановая проверка. Она связана с обращением, поступившим в УФАС. Суть обращения: субсидии, которые администрация предоставляет СМИ, выдаются с нарушением действующего законодательства", - рассказали в ведомстве.

В ведомстве РИА Новости эту информацию опровергли и пояснили, что в рамках внеплановой проверки сотрудники знакомятся с документацией на месте, и при необходимости делают копии документов для их последующего изучения. "Выемка - это несколько другое", - отметили в УФАС.