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2019-07-11T12:59Z
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РИА Новости

УФАС начал внеплановую проверку в мэрии Перми

Вчера, 12:59
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ПЕРМЬ, 11 июл - РИА Новости. Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проводит внеплановую проверку в администрации Перми по выявлению возможных нарушений при выдаче субсидий СМИ, выделяемых для освещения информационной деятельности мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В администрации проводится внеплановая проверка. Она связана с обращением, поступившим в УФАС. Суть обращения: субсидии, которые администрация предоставляет СМИ, выдаются с нарушением действующего законодательства", - рассказали в ведомстве.
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В четверг информационное агентство Ura.ru со ссылкой на УФАС сообщило о том, что "в мэрии Перми идет выемка документов".
В ведомстве РИА Новости эту информацию опровергли и пояснили, что в рамках внеплановой проверки сотрудники знакомятся с документацией на месте, и при необходимости делают копии документов для их последующего изучения. "Выемка - это несколько другое", - отметили в УФАС.
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