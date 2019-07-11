Почти 85% жителей Украины не доверяют Порошенко, показал опрос

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Почти 85% жителей Украины не доверяют экс-президенту Петру Порошенко, свидетельствуют результаты опроса социологической группы " Почти 85% жителей Украины не доверяют экс-президенту Петру Порошенко, свидетельствуют результаты опроса социологической группы " Рейтинг ", опубликованные в четверг.

Согласно таблице, приведенной в опросе, среди лидеров политических сил более всего жители страны не доверяют экс-президенту Украины Петру Порошенко – 83% респондентов. На втором месте лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, ему не доверяет 80%, председателю политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку - 74%, лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 73%, премьер-министру Владимиру Гройсману – 72%, лидеру "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко и лидеру партии "Самопомощь" Андрею Садовому – 64%, экс-главе минобороны и лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко – 62%.

Отсутствие доверия к музыканту, лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку испытывает 61% жителей страны, к экс-главе СБ Украины Игорю Смешко – 51%, к лидеру партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкову – 45%, к президенту страны Владимиру Зеленскому – 27%.

Опрос проводился 6-10 июля 2019 года методом личного интервью на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 2 тысячи респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не более 2,2%.