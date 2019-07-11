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РИА Новости

Почти 85% жителей Украины не доверяют Порошенко, показал опрос

Вчера, 12:48
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Почти 85% жителей Украины не доверяют экс-президенту Петру Порошенко, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные в четверг.
Согласно таблице, приведенной в опросе, среди лидеров политических сил более всего жители страны не доверяют экс-президенту Украины Петру Порошенко – 83% респондентов. На втором месте лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, ему не доверяет 80%, председателю политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку - 74%, лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 73%, премьер-министру Владимиру Гройсману – 72%, лидеру "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко и лидеру партии "Самопомощь" Андрею Садовому – 64%, экс-главе минобороны и лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко – 62%.
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Отсутствие доверия к музыканту, лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку испытывает 61% жителей страны, к экс-главе СБ Украины Игорю Смешко – 51%, к лидеру партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкову – 45%, к президенту страны Владимиру Зеленскому – 27%.
Опрос проводился 6-10 июля 2019 года методом личного интервью на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 2 тысячи респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не более 2,2%.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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