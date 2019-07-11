Россотрудничество призвало увеличить квоты на обучение студентов из Турции

"Дан старт более тесному и содержательному сотрудничеству ректоров российских и турецких вузов. Реализован набор студентов из Турции в российские вузы на бюджетной основе по государственной квоте. Пока это очень небольшая квота - 56 человек, но количество заявок с турецкой стороны... постоянно растет и уже превысила одну тысячу человек... Полагаю, можно задуматься об увеличении такой квоты", - сказала она на открытии пятого заседания Российско-Турецкого форума общественности (РТФО).