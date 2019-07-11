Россотрудничество призвало увеличить квоты на обучение студентов из Турции

С-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Россотрудничество считает целесообразным увеличение государственной квоты на обучение студентов из Турции в российских вузах, сообщила руководитель ведомства Элеонора Митрофанова.
"Дан старт более тесному и содержательному сотрудничеству ректоров российских и турецких вузов. Реализован набор студентов из Турции в российские вузы на бюджетной основе по государственной квоте. Пока это очень небольшая квота - 56 человек, но количество заявок с турецкой стороны... постоянно растет и уже превысила одну тысячу человек... Полагаю, можно задуматься об увеличении такой квоты", - сказала она на открытии пятого заседания Российско-Турецкого форума общественности (РТФО).
Митрофанова добавила, что в рамках РТФО в пятницу состоится второй форум ректоров вузов России и Турции, в котором примут участие 35 учебных заведений, тогда как в первом форуме участвовало 15 вузов. По оценке Митрофановой, это свидетельствует "о взаимном интересе к межуниверситетскому сотрудничеству".
"Полагаю, что нам нужно внимательно рассмотреть вопрос об увеличении обмена студентов, о том, чтобы обмениваться лучшими практиками обучения", - отметила руководитель Россотрудничества.
Пятое заседание Российско-Турецкого форума общественности открылось в Санкт-Петербурге в четверг. РТФО является площадкой для диалога между лидерами гражданского общества России и Турции и действует в рамках Совета сотрудничества высшего уровня, учрежденного главами обоих государств в 2010 году.