Для ликвидации пожара на ТЭЦ в Мытищах направили еще 50 единиц техники

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Для ликвидации пожара на территории ТЭЦ в районе Мытищ власти Москвы направляют дополнительно 50 единиц техники, написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Для ликвидации пожара на территории ТЭЦ в районе Мытищ власти Москвы направляют дополнительно 50 единиц техники, написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter

"По просьбе МЧС направляем дополнительно 50 единиц техники для ликвидации пожара на участке газопровода в районе Мытищ. Оказываем всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ РИА Новости сообщили, что в четверг на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах загорелась газовая станция высокого давления. Площадь пожара, по данным экстренных служб, составляет 200 квадратных метров, высота пламени достигала 50 метров. По разным данным, пострадали от шести до восьми человек.

В пресс-службе МЧС России также рассказали РИА Новости, что для борьбы с огнем на территории ТЭЦ-27 направлены два вертолета и два пожарных поезда.