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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном Орехово-Зуево откроют региональный сосудистый центр

Вчера, 12:44
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Региональный сосудистый центр создадут в городском округе Орехово-Зуево Московской области на базе местной больницы, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
"Мы меняем ситуацию с опорой на активных граждан. У нас большая президентская программа. Президент поставил нам задачу радикально снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а в новых указах - по онкологии. Мы открыли 12 региональных сосудистых центров", - цитирует пресс-служба слова Воробьева в ходе встречи с активными жителями Орехово-Зуевского округа.
Отмечается, что на данный момент ближайшие от Орехово-Зуева сосудистые центры расположены в Егорьевске и Коломне. Всего в Подмосковье функционирует 12 подобных учреждений и 19 первичных сосудистых отделений на базе больниц. В них оказывают высокотехнологичную медпомощь, благодаря чему в 2018 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе снизилась почти на 13%.
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