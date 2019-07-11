В подмосковном Орехово-Зуево откроют региональный сосудистый центр

"Мы меняем ситуацию с опорой на активных граждан. У нас большая президентская программа. Президент поставил нам задачу радикально снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а в новых указах - по онкологии. Мы открыли 12 региональных сосудистых центров", - цитирует пресс-служба слова Воробьева в ходе встречи с активными жителями Орехово-Зуевского округа.

Отмечается, что на данный момент ближайшие от Орехово-Зуева сосудистые центры расположены в Егорьевске и Коломне. Всего в Подмосковье функционирует 12 подобных учреждений и 19 первичных сосудистых отделений на базе больниц. В них оказывают высокотехнологичную медпомощь, благодаря чему в 2018 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе снизилась почти на 13%.