Медведев призвал ускорить процедуры погашения долгов компаний по зарплате

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости ускорить процедуры погашения долгов компаний по зарплате, отметив, что этому поспособствуют изменения в законодательстве по расширению полномочий трудовых инспекторов.

"Нам нужно эту процедуру (погашения долгов - ред.) ускорить для того, чтобы долги по зарплате можно было получать в упрощенном порядке, просто обратившись в трудовую инспекцию. (Предлагается) расширение полномочий трудовых инспекторов, для этого вносятся изменения в Трудовой кодекс", - сказал Медведев на заседании правительства.

По его словам, изменения в законодательстве предполагают, что если работодатель после предписания трудовой инспекции вовремя не погасит долг, то трудовой инспектор может привлечь судебных приставов по взысканию с компании задолженности. "То есть все это перетекает уже в принудительное исполнение по законодательству об исполнительном производстве. Решение суда или комиссии по трудовым сборам для этого уже не потребуется, сейчас это нужно. Разумеется, у работодателей есть право такое решение обжаловать, но в короткие сроки - всего 10 дней", - добавил глава кабмина.

"Во-вторых, упрощается порядок взыскания средств компаний, которые являются должниками, если у них на счетах есть деньги, то они будут списываться в счет погашения задолженности перед работниками. Делаться это будет в течение двух месяцев после решения трудового инспектора. При этом судебные приставы смогут запрашивать информацию у банка обо всех счетах компании, движении по ним средств как в рублях, так и в иностранной валюте", - уточнил он.