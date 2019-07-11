В Иркутске оштрафовали местного жителя за продажу открыток с Гитлером

ИРКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Суд привлек жителя Иркутска к ответственности за продажу через интернет открытки с изображением Гитлера, Муссолини и военной техники Третьего рейха, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Иркутска.

По данным суда, гражданин И. разместил на специализированном сайте продаж открытки с изображением Гитлера, Муссолини и военной техники Третьего рейха.

"Гражданин И. организовал публичный доступ для восприятия указанной информации другим пользователям сети "Интернет" и был признан виновным в совершении административного правонарушения", - говорится в сообщении.