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РИА Новости

Уровень доверия жителей Украины к Зеленскому снизился до 65%, показал опрос

Вчера, 12:16
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Жители Украины больше других политиков в стране доверяют президенту Владимиру Зеленскому, его поддерживают 65% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".
Ранее, 4 июля, Институт анализа и прогнозирования опубликовал данные своего опроса. По их данным, Зеленскому доверяет 68,5% респондентов, Гриценко 44,5%, Вакарчуку 44,2%.
"Уровень доверия к Владимиру Зеленскому составляет 65%", - говорится в сообщении на сайте "Рейтинг", опубликованном в четверг.
Зрители трансляции церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
4 июля, 17:29
Опрос показал, каким политикам жители Украины доверяют больше других
Согласно таблице, приведенной в опросе, среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются музыкант Святослав Вакарчук (25%), лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков (24%), экс-глава Минобороны и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (23%), дидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (22%), лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (22%), премьер-министр Владимир Гройсман (20%) и экс-глава СБ Украины Игорь Смешко (20%). Меньше всего доверяют респонденты Петру Порошенко (14%) и Виктору Медведчуку (12%).
Опрос проводился 6-10 июля 2019 года методом личного интервью на всей территории Укркаины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 2 тысячи респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не более 2,2%.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
1 июля, 15:40
Партия Порошенко лидирует в антирейтинге на Украине, показал опрос
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