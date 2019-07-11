Уровень доверия жителей Украины к Зеленскому снизился до 65%, показал опрос

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Жители Украины больше других политиков в стране доверяют президенту Владимиру Зеленскому, его поддерживают 65% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы " Жители Украины больше других политиков в стране доверяют президенту Владимиру Зеленскому, его поддерживают 65% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Ранее, 4 июля, Институт анализа и прогнозирования опубликовал данные своего опроса. По их данным, Зеленскому доверяет 68,5% респондентов, Гриценко 44,5%, Вакарчуку 44,2%.

"Уровень доверия к Владимиру Зеленскому составляет 65%", - говорится в сообщении на сайте "Рейтинг", опубликованном в четверг.

Согласно таблице, приведенной в опросе, среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются музыкант Святослав Вакарчук (25%), лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков (24%), экс-глава Минобороны и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (23%), дидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (22%), лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (22%), премьер-министр Владимир Гройсман (20%) и экс-глава СБ Украины Игорь Смешко (20%). Меньше всего доверяют респонденты Петру Порошенко (14%) и Виктору Медведчуку (12%).

Опрос проводился 6-10 июля 2019 года методом личного интервью на всей территории Укркаины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 2 тысячи респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не более 2,2%.