Рябков: Россия сможет обеспечить обороноспособность при выходе США из ДСНВ

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия сможет обеспечить свою обороноспособность в среднесрочной перспективе при выходе США из ДСНВ, но последовательно выступает за сохранение диалога по продлению соглашения, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.