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РИА Новости

Рябков: Россия сможет обеспечить обороноспособность при выходе США из ДСНВ

Вчера, 12:08
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия сможет обеспечить свою обороноспособность в среднесрочной перспективе при выходе США из ДСНВ, но последовательно выступает за сохранение диалога по продлению соглашения, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
"Если США все-таки откажутся (от продления договора - ред.), то трагедией для нас это не станет. Обороноспособность страны на среднесрочную перспективу обеспечена, об этом недвусмысленно заявил президент России. Другое дело, что это стало бы негативным сигналом международному сообществу, но это будет уже не наш выбор",- сказал Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Вчера, 10:45
Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
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Сергей РябковРоссияСШАВ мире
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