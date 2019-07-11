Бывший замглавы Оренбурга получил два с половиной года колонии за взятку

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бывший замглавы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов получил 2,5 года колонии за получение взятки, сообщается на сайте СУСК РФ по Оренбургской области.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления, сроком на три года", - говорится в сообщении.

По данным СУСК РФ по Оренбургской области, заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов 8 августа задержан при получении взятки. Установлено, что с мая по август 2018 года он лично получил от генерального директора коммерческой организации взятку в размере 3,9 миллиона рублей за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. Было возбуждено уголовное дело.