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РИА Новости

В Подмосковье нашли обвиняемого в убийстве сотрудника ГИБДД в 2003 году

Вчера, 12:05
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полицейские при поддержке Росгвардии задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве сотрудника ГИБДД в Тюменской области и который находился 15 лет в международном розыске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчину обвиняют в том, что в январе 2003 года он совместно с четырьмя подельниками подготовил засаду на инкассаторов, которые должны были везти деньги из аэропорта Рощино по трассе Тюмень-Ирбит. Однако машины грабителей привлекли внимание наряда ДПС, и налетчики расстреляли машину правоохранителей, убив сотрудника ГИБДД. Четверых подозреваемых задержали, еще один скрылся, и его объявили в международный розыск.
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"Сотрудники уголовного розыска установили, что разыскиваемый, используя паспорт на имя своего брата, сменил анкетные данные и скрывается в деревне Горшково Дмитровского района Московской области, где занимается изготовлением мягкой мебели. В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан. В ходе дактилоскопической экспертизы его личность идентифицирована", - сообщила Ирина Волк.
Задержанный в Подмосковье мужчина стал предпоследним членом организованной преступной группы, в которую входили 13 человек. Помимо убийства сотрудника ГИБДД, они совершили еще несколько десятков тяжких и особо тяжких преступлений. Последний, 13-й участник все еще не найден, он объявлен в федеральный розыск.
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