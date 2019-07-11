В Подмосковье нашли обвиняемого в убийстве сотрудника ГИБДД в 2003 году

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полицейские при поддержке Росгвардии задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве сотрудника ГИБДД в Тюменской области и который находился 15 лет в международном розыске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину обвиняют в том, что в январе 2003 года он совместно с четырьмя подельниками подготовил засаду на инкассаторов, которые должны были везти деньги из аэропорта Рощино по трассе Тюмень-Ирбит. Однако машины грабителей привлекли внимание наряда ДПС, и налетчики расстреляли машину правоохранителей, убив сотрудника ГИБДД. Четверых подозреваемых задержали, еще один скрылся, и его объявили в международный розыск.

"Сотрудники уголовного розыска установили, что разыскиваемый, используя паспорт на имя своего брата, сменил анкетные данные и скрывается в деревне Горшково Дмитровского района Московской области, где занимается изготовлением мягкой мебели. В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан. В ходе дактилоскопической экспертизы его личность идентифицирована", - сообщила Ирина Волк.