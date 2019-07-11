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РИА Новости

Воробьев взял под личный контроль ситуацию с пожаром на ТЭЦ в Мытищах

Вчера, 12:05
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© АГН "Москва"Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
© АГН "Москва"
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично проконтролирует ситуацию с возгоранием на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в четверг на территории Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах загорелась газовая станция высокого давления.
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием на территории Северной ТЭЦ в Мытищах под личный контроль. На место выехали все необходимые оперативные службы", - говорится в сообщении.
ТЭЦ-27 (ранее называлась "Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также самих Мытищ. В качестве топлива использует природный газ. ТЭЦ начали строить в 1987 году, это самая новая электростанция, снабжающая электричеством Москву. В 2000-х на станции построили два новых энергоблока.
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