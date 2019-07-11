Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T12:04Z
https://ria.ru/20190711/1556414143.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДТП с автобусом на севере Пакистана пострадали более 30 человек

Вчера, 12:04
97
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. По меньшей мере 34 человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса вблизи города Атток в пакистанской провинции Пенджаб, сообщает телеканал Samaa.
Ранее сообщалось о 13 погибших и десятках раненых.
По данным телеканала, довольно большое число пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Телеканал Geo TV сообщал, что водитель рейсового автобуса, направлявшегося в Лахор, не справился с управлением на скользкой дороге, из-за чего транспортное средство вылетело с проезжей части. По информации экстренных служб, всего в автомобиле находились 59 человек.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
000000
Обсудить 0
ПакистанВ мире
Рекомендуем
В китайской провинции Хунань ливни унесли жизни 11 человек
РИА
Новости
Москва
В Кремле призвали обеспечить свободу судоходства в Персидском заливе
Число погибших при столкновении поездов в Пакистане возросло до 21 человека
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле призвали к сдержанности в связи с инцидентом в Персидском заливе
Лента
новостей
В Пакистане рейсовый автобус попал в аварию, погибли 13 человек
В Китае автобус попал под камнепад, восемь человек погибли
В Африне одиннадцать человек погибли при взрыве заминированного автомобиля
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Мир против эскалации ситуации по Ирану, заявил Ульянов
В Таиланде разбился самолет ВВС
В Иране военные ликвидировали группу из пяти террористов
У берегов Китая потерпело крушение рыболовецкое судно
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
Моралес отметил важность присутствия России в Латинской Америке
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение
В Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили СМИ
В Албании российский дипломат с супругой попали в ДТП
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
Лента новостейМолния