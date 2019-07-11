В ДТП с автобусом на севере Пакистана пострадали более 30 человек

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. По меньшей мере 34 человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса вблизи города Атток в пакистанской провинции Пенджаб, сообщает телеканал Samaa.
Ранее сообщалось о 13 погибших и десятках раненых.
По данным телеканала, довольно большое число пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Телеканал Geo TV сообщал, что водитель рейсового автобуса, направлявшегося в Лахор, не справился с управлением на скользкой дороге, из-за чего транспортное средство вылетело с проезжей части. По информации экстренных служб, всего в автомобиле находились 59 человек.