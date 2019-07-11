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РИА Новости

В Кремле призвали к сдержанности в связи с инцидентом в Персидском заливе

Вчера, 12:03
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Кремле в связи с инцидентом с британским танкером в районе Персидского залива призывают всех к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы тщательно отслеживаем потоки информации о том, что происходит в районе Персидского залива. Мы отфиксировали информацию о том, что якобы такой инцидент имел место, мы также отфиксировали заявление иранских представителей о том, что эта информация не соответствует действительности", - заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать очередное обострение в регионе.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.
По данным телеканала, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечает телеканал.
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Глава МИД Ирана Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), в свою очередь, также отвергли, что иранские военные корабли пытались помешать проходу через Ормузский пролив британского танкера British Heritage.
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