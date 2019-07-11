В Кремле призвали к сдержанности в связи с инцидентом в Персидском заливе

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Кремле в связи с инцидентом с британским танкером в районе Персидского залива призывают всех к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы тщательно отслеживаем потоки информации о том, что происходит в районе Персидского залива. Мы отфиксировали информацию о том, что якобы такой инцидент имел место, мы также отфиксировали заявление иранских представителей о том, что эта информация не соответствует действительности", - заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать очередное обострение в регионе.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

По данным телеканала, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечает телеканал.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.