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РИА Новости

В Кремле призвали обеспечить свободу судоходства в Персидском заливе

Вчера, 12:00
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© РИА Новости / Евгений БиятовМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Кремле в связи с инцидентом с британским танкером в районе Персидского залива призывают обеспечить свободу судоходства в районе залива, это важно для мировой экономики заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В любом случае, мы считаем, что безоговорочно должна обеспечиваться свобода судоходства в Персидском заливе и в Ормузском проливе, это чрезвычайно важно и для мировой экономики, и для мировой экономической конъюнктуры. Мы также по-прежнему, как мы и делали это раньше, призываем всех к сдержанному поведению в Персидском заливе, дабы не обострять ситуацию, и к урегулированию всех спорных ситуаций путем диалога", - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.
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По данным телеканала, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечает телеканал.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), в свою очередь, также отвергли, что иранские военные корабли пытались помешать проходу через Ормузский пролив британского танкера British Heritage.
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