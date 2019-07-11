В Кремле призвали обеспечить свободу судоходства в Персидском заливе

"В любом случае, мы считаем, что безоговорочно должна обеспечиваться свобода судоходства в Персидском заливе и в Ормузском проливе, это чрезвычайно важно и для мировой экономики, и для мировой экономической конъюнктуры. Мы также по-прежнему, как мы и делали это раньше, призываем всех к сдержанному поведению в Персидском заливе, дабы не обострять ситуацию, и к урегулированию всех спорных ситуаций путем диалога", - подчеркнул представитель Кремля.