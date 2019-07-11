Россотрудничество призвало провести перекрестный год истории с Турцией

ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Россотрудничество предлагает объявить 2021 год перекрестным годом истории России и Турции, сообщила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.
"Мы предлагаем 2021 год провести под знаком перекрестного года истории России и Турции. Это еще предстоит согласовать на высшем уровне, но такая поддержка, мне кажется, будет получена", - сказала она на открытии пятого заседания Российско-Турецкого форума общественности (РТФО).
Митрофанова напомнила, что 2019 год объявлен перекрестным годом культуры и туризма Турции и России.
Пятое заседание РТФО открылось в Санкт-Петербурге в четверг. В рамках этого мероприятия пройдет, в частности, второй форум ректоров российских и турецких вузов.
РТФО является площадкой для диалога между лидерами гражданского общества России и Турции и действует в рамках Совета сотрудничества высшего уровня, учрежденного главами обоих государств в 2010 году.