Россотрудничество призвало провести перекрестный год истории с Турцией

ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Россотрудничество предлагает объявить 2021 год перекрестным годом истории России и Турции, сообщила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

"Мы предлагаем 2021 год провести под знаком перекрестного года истории России и Турции. Это еще предстоит согласовать на высшем уровне, но такая поддержка, мне кажется, будет получена", - сказала она на открытии пятого заседания Российско-Турецкого форума общественности (РТФО).

Митрофанова напомнила, что 2019 год объявлен перекрестным годом культуры и туризма Турции и России.

Пятое заседание РТФО открылось в Санкт-Петербурге в четверг. В рамках этого мероприятия пройдет, в частности, второй форум ректоров российских и турецких вузов.