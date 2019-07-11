В МАГАТЭ выступили за рассмотрение вопросов по СВПД на Совместной комиссии

ВЕНА, 11 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Участники специальной сессии МАГАТЭ по иранскому досье выступили за рассмотрение вопросов, связанных с ядерной сделкой, на Совместной комиссии, заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В среду по запросу США прошла специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.
"Подтвердилось, что все выступают за то, чтобы все вопросы, связанные с выполнением СВПД, рассматривались в Совместной комиссии, куда входят Китай, Россия, Англия, Франция, Германия и участвует в качестве координатора Европейский союз. Все высказывали надежду, что именно в этом формате удастся находить развязки по всем возникающим спорным вопросам", - сказал Ульянов.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется Ирану в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.