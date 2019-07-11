В МАГАТЭ выступили за рассмотрение вопросов по СВПД на Совместной комиссии

ВЕНА, 11 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Участники специальной сессии МАГАТЭ по иранскому досье выступили за рассмотрение вопросов, связанных с ядерной сделкой, на Совместной комиссии, заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В среду по запросу США прошла специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.

"Подтвердилось, что все выступают за то, чтобы все вопросы, связанные с выполнением СВПД, рассматривались в Совместной комиссии, куда входят Китай, Россия, Англия, Франция, Германия и участвует в качестве координатора Европейский союз. Все высказывали надежду, что именно в этом формате удастся находить развязки по всем возникающим спорным вопросам", - сказал Ульянов.