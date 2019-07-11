Мир против эскалации ситуации по Ирану, заявил Ульянов

ВЕНА, 11 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану показала существующий в мире решительный настрой против эскалации ситуации вокруг ядерной сделки, сообщил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Строго говоря, к мандату Совета это не относится. Но встреча была полезной, поскольку позволила продемонстрировать настроения в мире, а Совет управляющих – это такой репрезентативный орган, где представлены все регионы, 41 управляющий, но по сути выражают мнение своей страны", - заявил Ульянов.

"Настрой позитивный на то, чтобы сделать ставку исключительно на дипломатию, политические средства. Настрой решительно против эскалации, это несомненно позитивный момент. И американцам, наверное, было полезно это все услышать, когда такой массированный хор голосов, в том числе голоса союзников, по сути дела призывающих к нормализации обстановки, предотвращению дальнейшей эскалации", - добавил дипломат.