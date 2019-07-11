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РИА Новости

Мир против эскалации ситуации по Ирану, заявил Ульянов

Вчера, 11:51
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© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото : МИД РФ
ВЕНА, 11 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану показала существующий в мире решительный настрой против эскалации ситуации вокруг ядерной сделки, сообщил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Строго говоря, к мандату Совета это не относится. Но встреча была полезной, поскольку позволила продемонстрировать настроения в мире, а Совет управляющих – это такой репрезентативный орган, где представлены все регионы, 41 управляющий, но по сути выражают мнение своей страны", - заявил Ульянов.
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"Настрой позитивный на то, чтобы сделать ставку исключительно на дипломатию, политические средства. Настрой решительно против эскалации, это несомненно позитивный момент. И американцам, наверное, было полезно это все услышать, когда такой массированный хор голосов, в том числе голоса союзников, по сути дела призывающих к нормализации обстановки, предотвращению дальнейшей эскалации", - добавил дипломат.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется Ирану в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
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