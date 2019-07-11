В ДНР возбудили два дела после артобстрелов Горловки и юга республики

ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье "теракт" в отношении двух украинских командиров после артобстрелов Горловки и села Красноармейское на юге ДНР, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
"Следствие установило, что командиры 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 406-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ отдали приказы подчиненным им военнослужащим 8 июля 2019 года произвести обстрелы Никитовского района Горловки, а также села Красноармейское в Новоазовском районе", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
По данным ведомства, в результате обстрелов населенных пунктов из артиллерии калибрами 152 и 122 миллиметра повреждено около 30 домов. Уголовные дела возбуждены по статье "теракт", санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.