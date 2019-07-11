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РИА Новости
Война в Сирии

Число пострадавших при взрыве в Африне возросло до 38, сообщил источник

Вчера, 11:42
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АНТАКЬЯ, 11 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва заминированного автомобиля в Африне на северо-западе Сирии увеличилось до 38, сообщил РИА Новости источник в оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА).
Ранее источник в ССА сообщил РИА Новости об 11 погибших и 25 пострадавших при взрыве.
"Число пострадавших при взрыве заминированного автомобиля в сирийском городе Африн увеличилось до 38, девятерых из них доставили в больницу в провинции Хатай в Турции", - сообщил источник.
Ранее ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на собственного корреспондента в Алеппо сообщил о пяти погибших при взрыве заминированного автомобиля на дороге Туранда в Африне. Курдское агентство ANHA сообщало, что в городе произошли два взрыва. Первый взрыв прогремел на улице Эль-Филат в центре кантона Африн, второй - в деревне Туранда неподалеку от города.
Ситуация в Сирии
3 июля, 22:34
В Сирии при взрыве заминированного мотоцикла погибли несколько человек
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Война в СирииАфрин
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