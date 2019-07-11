Число пострадавших при взрыве в Африне возросло до 38, сообщил источник

АНТАКЬЯ, 11 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва заминированного автомобиля в Африне на северо-западе Сирии увеличилось до 38, сообщил РИА Новости источник в оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА).
Ранее источник в ССА сообщил РИА Новости об 11 погибших и 25 пострадавших при взрыве.
"Число пострадавших при взрыве заминированного автомобиля в сирийском городе Африн увеличилось до 38, девятерых из них доставили в больницу в провинции Хатай в Турции", - сообщил источник.
Ранее ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на собственного корреспондента в Алеппо сообщил о пяти погибших при взрыве заминированного автомобиля на дороге Туранда в Африне. Курдское агентство ANHA сообщало, что в городе произошли два взрыва. Первый взрыв прогремел на улице Эль-Филат в центре кантона Африн, второй - в деревне Туранда неподалеку от города.