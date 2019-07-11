В Москве задержали четырех человек за нападение на двух полицейских

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту нападения четырех человек на двух полицейских в торговом центре в Москве, сообщила в четверг РИА Новости старший помощник руководителя столичного Главного следственного управления СК РФ Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - рассказала Иванова.

По версии следствия, 10 июля в помещении торгового центра на Новокузнецкой улице четверо мужчин "применили насилие в отношении двух сотрудников ОМВД России по району Замоскворечье, в связи с исполнением последними своих служебных обязанностей".

"Одного из сотрудников госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, второй сотрудник проходит медицинское обследование", - добавила Иванова, отметив, что подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел.

В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что 10 июля мужчины "в ответ на законные требования полицейских повели себя агрессивно и нанесли им телесные повреждения". В ведомстве уточнили, что трое безработных нарушителей были задержаны и доставлены в полицию, на них составлены административные протоколы.