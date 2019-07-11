Совет управляющих МАГАТЭ призвал Иран вернуться к полному выполнению СВПД

ВЕНА, 11 июл – РИА Новости. Участники специальной сессии МАГАТЭ в конструктивной тональности призвали Иран вернуться к стопроцентному выполнению ядерной сделки, сообщил в четверг РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В среду по запросу США прошла специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.

"Мне кажется, американцы должны были пожалеть, что инициировали специальную сессию Совета по вопросу о превышении Ираном его обязательств по объему и уровню обогащения урана. Если они рассчитывали устроить Тегерану "коллективную взбучку", то это явно не получилось", - заявил российский дипломат.

"Да, в адрес Ирана звучали критические замечания, многие выражали озабоченность, призывали Тегеран вернуться к стопроцентному выполнению сделки и не предпринимать дальнейших шагов по ограничению своих обязательства в рамках СВПД. Но произносилось это все не в агрессивной, а в увещевательной, довольно конструктивной тональности", - сказал Ульянов.