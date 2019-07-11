Совет управляющих МАГАТЭ призвал Иран вернуться к полному выполнению СВПД

ВЕНА, 11 июл – РИА Новости. Участники специальной сессии МАГАТЭ в конструктивной тональности призвали Иран вернуться к стопроцентному выполнению ядерной сделки, сообщил в четверг РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В среду по запросу США прошла специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.
"Мне кажется, американцы должны были пожалеть, что инициировали специальную сессию Совета по вопросу о превышении Ираном его обязательств по объему и уровню обогащения урана. Если они рассчитывали устроить Тегерану "коллективную взбучку", то это явно не получилось", - заявил российский дипломат.
"Да, в адрес Ирана звучали критические замечания, многие выражали озабоченность, призывали Тегеран вернуться к стопроцентному выполнению сделки и не предпринимать дальнейших шагов по ограничению своих обязательства в рамках СВПД. Но произносилось это все не в агрессивной, а в увещевательной, довольно конструктивной тональности", - сказал Ульянов.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.