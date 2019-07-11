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РИА Новости

США должны корректно подходить к исполнению СНВ, заявили в МИД

Вчера, 11:27
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва требует, чтобы США корректно подходили к исполнению СНВ и не создавали для себя односторонних выгод, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы предлагали американским коллегам развязки проблемы, но те упорно утверждают, что наши претензии являются надуманными и необоснованными. Это не так. Мы просто требуем, чтобы США корректно и в полном объеме выполняли положения договора, относящиеся к переоборудованию СНВ, и не пытались создать для себя какие-то односторонние преимущества", - сказал дипломат во время выступления в Госдуме.
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"По оценкам наших военных экспертов, США таким образом пытаются зарезервировать себе возможность в любой момент оперативно нарастить свой потенциал более чем на 1200 боевых блоков, то есть почти в два раза превысить разрешенный по ДСНВ уровень в 1550 единиц", - отметил он.
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