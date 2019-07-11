США должны корректно подходить к исполнению СНВ, заявили в МИД

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва требует, чтобы США корректно подходили к исполнению СНВ и не создавали для себя односторонних выгод, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы предлагали американским коллегам развязки проблемы, но те упорно утверждают, что наши претензии являются надуманными и необоснованными. Это не так. Мы просто требуем, чтобы США корректно и в полном объеме выполняли положения договора, относящиеся к переоборудованию СНВ, и не пытались создать для себя какие-то односторонние преимущества", - сказал дипломат во время выступления в Госдуме.
"По оценкам наших военных экспертов, США таким образом пытаются зарезервировать себе возможность в любой момент оперативно нарастить свой потенциал более чем на 1200 боевых блоков, то есть почти в два раза превысить разрешенный по ДСНВ уровень в 1550 единиц", - отметил он.