США должны корректно подходить к исполнению СНВ, заявили в МИД

"Мы предлагали американским коллегам развязки проблемы, но те упорно утверждают, что наши претензии являются надуманными и необоснованными. Это не так. Мы просто требуем, чтобы США корректно и в полном объеме выполняли положения договора, относящиеся к переоборудованию СНВ, и не пытались создать для себя какие-то односторонние преимущества", - сказал дипломат во время выступления в Госдуме.