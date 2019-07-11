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РИА Новости

Пресс-конференция о подготовке к выборам в Мосгордуму

Вчера, 11:22
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12 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция юриста, члена Общественной палаты России, общественного деятеля Ильи РЕМЕСЛО и кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва по 11-му одномандатному избирательному округу Евгения РЫБИНА на тему: "Предварительные итоги подписной кампании независимых кандидатов в Мосгордуму VII созыва – глазами членов ОИК".

Как прошел этап сбора подписей в поддержку выдвижения независимых кандидатов в избирательной кампании выборов депутатов в Мосгордуму VII созыва? Какие ошибки допустили все кандидаты? Какие избирательные технологии используются оппозицией для манипуляции общественным мнением и давления на власть? Почему и как "отдают свои подписи" умершие люди? Почему участие в выборах для оппозиции является поводом для протеста?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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