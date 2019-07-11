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РИА Новости

МИД: Наращивание ПРО США требует от Москвы мер для обеспечения безопасности

Вчера, 11:21
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Наращивание ПРО США, в том числе у границ России, требует принятия Москвой мер для обеспечения национальной безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Наращивание противоракетной инфраструктуры, в том числе у наших границ, при полном отказе США от диалога на эту тему требует принятия мер компенсирующего характера в интересах обеспечения национальной безопасности Российской Федерации", - заявил Рябков, выступая в Госдуме.
Ранее глава Военно-морского флота адмирал Владимир Королев заявлял, что США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ. Королев подчеркнул, что Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО стали чаще проводить мероприятия боевой и оперативной подготовки у границы России. Адмирал также заявил, что в прилегающих к территории страны акваториях развернуты американские морские системы ПРО, объекты военной инфраструктуры и стратегические неядерные системы высокоточного оружия.
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