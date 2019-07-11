МИД: Наращивание ПРО США требует от Москвы мер для обеспечения безопасности

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Наращивание ПРО США, в том числе у границ России, требует принятия Москвой мер для обеспечения национальной безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наращивание противоракетной инфраструктуры, в том числе у наших границ, при полном отказе США от диалога на эту тему требует принятия мер компенсирующего характера в интересах обеспечения национальной безопасности Российской Федерации", - заявил Рябков, выступая в Госдуме.

Ранее глава Военно-морского флота адмирал Владимир Королев заявлял, что США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ. Королев подчеркнул, что Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО стали чаще проводить мероприятия боевой и оперативной подготовки у границы России. Адмирал также заявил, что в прилегающих к территории страны акваториях развернуты американские морские системы ПРО, объекты военной инфраструктуры и стратегические неядерные системы высокоточного оружия.