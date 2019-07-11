Главную икону храма ВС РФ "Спас Нерукотворный" доставят в Сочи

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Главную икону храма вооруженных сил России "Спас Нерукотворный" доставят в Сочи 16 июля, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"16 июля военнослужащие ЮВО в Сочи встретят главную икону главного храма ВС РФ "Спас Нерукотворный" – ее доставят из Краснодара", - сказал Астафьев.

Сообщается, что икона и ковчег с частицами мощей святых покровителей русского воинства будут доступны прихожанам в храме Нерукотворного образа Христа Спасителя в течение 10 дней. Главной иконе смогут поклониться все православные верующие Сочи.

Средства на создание иконы пожертвовал президент России Владимир Путин. Освящение иконы совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном богослужении 28 апреля.

Свой путь икона начала в городе-герое Севастополе, "на земле Херсонеса", где принял крещение князь Владимир, а закончит его в Москве в Главном храме Вооруженных сил в 75-ю годовщину Победы.