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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Главную икону храма ВС РФ "Спас Нерукотворный" доставят в Сочи

Вчера, 11:14
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© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)Икона Спасителя, храм Ксении Блаженной в Петербурге
Икона Спасителя, храм Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Главную икону храма вооруженных сил России "Спас Нерукотворный" доставят в Сочи 16 июля, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
"16 июля военнослужащие ЮВО в Сочи встретят главную икону главного храма ВС РФ "Спас Нерукотворный" – ее доставят из Краснодара", - сказал Астафьев.
Сообщается, что икона и ковчег с частицами мощей святых покровителей русского воинства будут доступны прихожанам в храме Нерукотворного образа Христа Спасителя в течение 10 дней. Главной иконе смогут поклониться все православные верующие Сочи.
Средства на создание иконы пожертвовал президент России Владимир Путин. Освящение иконы совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном богослужении 28 апреля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
28 апреля, 01:26
Патриарх Кирилл освятил икону "Спас Нерукотворный" для главного храма ВС
Свой путь икона начала в городе-герое Севастополе, "на земле Херсонеса", где принял крещение князь Владимир, а закончит его в Москве в Главном храме Вооруженных сил в 75-ю годовщину Победы.
В ковчеге, который неизменно сопровождает икону, находится восемь частиц святых покровителей: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых на флоте.
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