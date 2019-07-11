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РИА Новости

В ДНР рассказали о повреждениях энергетических объектов из-за обстрелов

Вчера, 11:12
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Более 15 крупных энергетических объектов самопровозглашенной Донецкой народной республики были повреждены с начала года обстрелами украинских силовиков, сообщили в четверг в пресс-службе Минугля ДНР.
"За последние шесть месяцев только 16 крупных энергетических объектов получали серьезные повреждения от огня киевских силовиков 38 раз. Это приводило к обесточению целых районов нашего государства. Сильней всего страдают горловское и ясиноватское направления, а также юг ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.
В ведомстве отметили, что в последнее время обстрелы объектов энергетической инфраструктуры со стороны украинских силовиков участились.
"Наносимый снарядами вооруженных формирований Украины урон энергетической системе ДНР аварийно-ремонтные бригады устраняют в кратчайшие сроки. Но гарантии безопасности, предоставленные украинской стороной, зачастую пустой звук. Энергетики неоднократно попадали под огонь в ходе восстановительных работ", - отметили в ведомстве.
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