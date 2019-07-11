В ДНР рассказали о повреждениях энергетических объектов из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Более 15 крупных энергетических объектов самопровозглашенной Донецкой народной республики были повреждены с начала года обстрелами украинских силовиков, сообщили в четверг в пресс-службе Минугля ДНР.

"За последние шесть месяцев только 16 крупных энергетических объектов получали серьезные повреждения от огня киевских силовиков 38 раз. Это приводило к обесточению целых районов нашего государства. Сильней всего страдают горловское и ясиноватское направления, а также юг ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.

В ведомстве отметили, что в последнее время обстрелы объектов энергетической инфраструктуры со стороны украинских силовиков участились.