В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев

Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн. Архивное фото

Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 1,7 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 760 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 376 человек (женщин – 113, детей – 192), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 384 человека (женщин – 415, детей – 706)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились 519 граждан Сирии.

За прошедшие сутки российской стороной в Хербет-Гази (провинция Хомс) проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выданы 500 продовольственных наборов весом 2,42 тонны.