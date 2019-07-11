Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T11:12Z
https://ria.ru/20190711/1556411953.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155553/02/1555530248_0:376:2016:1510_1036x0_80_0_0_6d477befc07466971295e17bbac96c26.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев

Вчера, 11:12
125
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн
Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 1,7 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 760 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 376 человек (женщин – 113, детей – 192), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 384 человека (женщин – 415, детей – 706)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились 519 граждан Сирии.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
10 июля, 19:49
МИД рассказал о прогрессе в формировании конституционного комитета Сирии
За прошедшие сутки российской стороной в Хербет-Гази (провинция Хомс) проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выданы 500 продовольственных наборов весом 2,42 тонны.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Было разминировано 2,2 гектара территории, а также обнаружено и уничтожено 39 взрывоопасных предмета.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
301000
Обсудить 0
Война в СирииСирия
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США и эмир Катара обсудили напряженность в Персидском заливе
РИА
Новости
Сергей Гаврилов
Участники МАП осудили действия грузинских властей, допустивших провокацию
Город Камышли в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии
В Сирии 11 человек пострадали при подрыве заминированного автомобиля
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
Лента
новостей
Член Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова
Более 20 российских детей погибли с марта в Сирии, заявили в СПЧ
В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
Во время наводнения в Силигури, Индия
Три человека стали жертвами наводнений на востоке Индии, сообщают СМИ
Город Алеппо в Сирии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Северной Корее
Зампостпреда России выступил за усиление посреднической роли ООН
Профилактика лихорадки Денге
В Таиланде смертность от лихорадки денге выросла в 2,5 раза за два месяца
Красный Крест направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью
В Талибане заявили, что договорились с США по ряду вопросов
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Пушков призвал поднять в ПАСЕ вопрос об освобождении Вышинского
Число пострадавших при взрыве в Африне возросло до 38, сообщил источник
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала во время конференции Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития
Посол Финляндии заявил, что вопрос вступления страны в НАТО не обсуждается
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02В Мытищах полностью потушили пожар на ТЭЦ
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
Лента новостейМолния