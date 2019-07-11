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РИА Новости

Россия не против идеи подключить Китай к диалогу по СНВ, заявил Рябков

Вчера, 11:08
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва не против подключения Китая к диалогу по новому стратегическому соглашению в ядерной сфере, но пока это нереалистично, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
США уходят от конкретизации своей позиции в отношение перспектив ДСНВ и заявляют о заинтересованности в подключении Китая к российско-американским переговорам по контролю над вооружениями, отметил Рябков.
"Сама идея переговорного процесса в формате триалога аллергии у нас не вызывает, но представляется в нынешних условиях нереалистичной", - сказал дипломат.
Китайские представители официально и публично неоднократно отвергли этот вариант, напомнил он.
"Российская твердая и последовательная позиция опирается на то, что любые серьёзные дискуссии, направленные на обеспечение предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере, должны вестись с учетом законных интересов и озабоченностей всех заинтересованных сторон на базе консенсусных подходов к предмету и целям гипотетических договоренностей. Об этом мы говорили с нашими китайскими друзьями", - добавил Рябков.
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