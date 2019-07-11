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РИА Новости
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Московские поисковики приглашают принять участие в "Вахте памяти ‒ 2019"

Вчера, 10:55
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© РИА Новости / Антон ДенисовМосковские поисковики приглашают принять участие в "Вахте Памяти -2019"
Московские поисковики приглашают принять участие в Вахте Памяти -2019
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Московский городской поисковый центр приглашает студентов колледжей и высших учебных заведений Москвы и Московской области принять участие в учебно-тренировочной полевой поисковой экспедиции "Вахта памяти ‒ 2019", сообщается на сайте движения.
Участники проведут полевые работы по поиску и эксгумации останков бойцов Красной армии, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.
Желающие могут присоединиться к нескольким экспедициям ‒ Бельской поисковой экспедиции в Бельском районе Тверской области, которая будет проходить с 1 по 14 августа, и международной учебно-тренировочной "Вахте памяти" в Глинковском районе Смоленской области с 13 по 24 августа.
Экспедиции завершатся церемонией захоронения и встречей с родственниками найденных военнослужащих.
Узнать, как присоединиться к "Вахте памяти ‒ 2019" можно на официальном сайте поискового движения России.
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