Московские поисковики приглашают принять участие в "Вахте памяти ‒ 2019"

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Московский городской поисковый центр приглашает студентов колледжей и высших учебных заведений Москвы и Московской области принять участие в учебно-тренировочной полевой поисковой экспедиции "Вахта памяти ‒ 2019", сообщается на сайте движения.

Желающие могут присоединиться к нескольким экспедициям ‒ Бельской поисковой экспедиции в Бельском районе Тверской области, которая будет проходить с 1 по 14 августа, и международной учебно-тренировочной "Вахте памяти" в Глинковском районе Смоленской области с 13 по 24 августа.