Московские поисковики приглашают принять участие в "Вахте памяти ‒ 2019"

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Московский городской поисковый центр приглашает студентов колледжей и высших учебных заведений Москвы и Московской области принять участие в учебно-тренировочной полевой поисковой экспедиции "Вахта памяти ‒ 2019", сообщается на сайте движения.
Участники проведут полевые работы по поиску и эксгумации останков бойцов Красной армии, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.
Желающие могут присоединиться к нескольким экспедициям ‒ Бельской поисковой экспедиции в Бельском районе Тверской области, которая будет проходить с 1 по 14 августа, и международной учебно-тренировочной "Вахте памяти" в Глинковском районе Смоленской области с 13 по 24 августа.
Экспедиции завершатся церемонией захоронения и встречей с родственниками найденных военнослужащих.
Узнать, как присоединиться к "Вахте памяти ‒ 2019" можно на официальном сайте поискового движения России.