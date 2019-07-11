Илюхин: в рыбной отрасли Камчатки - более 40 млрд рублей частных инвестиций

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июл – РИА Новости. Рекордные инвестиции в рыбную отрасль на Камчатке во многом стали возможны именно благодаря государственным гарантиям, заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

"Треть всей рыбалки в России сегодня – это полуостров Камчатка. Полтора миллиона тонн вылова, из которых пятьсот тысяч тонн лосося, – абсолютно реальные цифры для нас, такие объемы камчатские рыбопромышленники показали в прошлом году. За этими цифрами – огромная работа и инвестиции наших рыбаков. Более 40 миллиардов рублей частных инвестиций вложены за последние годы в развитие рыбопромышленного комплекса. Это абсолютный рекорд по стране", - сказал Илюхин, выступая на проходящем в Петербурге III Международном рыбопромышленном форуме. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

По его словам, важнейшим фактором для достижения подобного результата стали государственные гарантии.

"Долгосрочное закрепление прав на добычу водных биологических ресурсов, налоговые льготы и преференции, прямые меры финансовой поддержки, режимы ТОР и СПВ, так называемые инвестиционные квоты – все эти меры способствовали повышению инвестиционной активности наших рыбопромышленных предприятий. Проще говоря, когда наши рыбопромышленники почувствовали поддержку государства, уверенность в завтрашнем дне, они показали, что готовы вкладываться долгосрочно", - сказал глава региона.

Он отметил, что на сегодняшний день Камчатка является лидером в стране по объемам береговой переработки водных биологических ресурсов.

"Следующим шагом в развитии отрасли должно стать создание полноценного рыбопромышленного кластера на полуострове. По сути своей, это должна быть многокомпонентная система, включающая создание инфраструктурной, судоремонтной и судостроительной базы. Наши рыбаки готовы и хотят использовать российскую базу, но, зачастую вынужденно, не из экономических соображений, а, скорее, от отсутствия альтернативы, направляют объемы на хранение в другие страны, ремонтируют суда за рубежом. Это существенно усложняет логистику и, как следствие, приводит к удорожанию продукции. Создание рыбопромышленного кластера на Камчатке – непростая задача, но ее решение действительно позволит сделать серьезный шаг в развитии отрасли не только на уровне субъекта, но и на уровне страны", – сказал Илюхин.

Говоря о перспективах развития Северного морского пути, в том числе в интересах рыбопромышленных предприятий, губернатор заявил, что геоэкономического аналога "Запад-Восток" Камчатскому полуострову в части судоходства просто нет.