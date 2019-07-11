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РИА Новости
Камчатский край

Илюхин: в рыбной отрасли Камчатки - более 40 млрд рублей частных инвестиций

Вчера, 10:54
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Илюхин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июл – РИА Новости. Рекордные инвестиции в рыбную отрасль на Камчатке во многом стали возможны именно благодаря государственным гарантиям, заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
"Треть всей рыбалки в России сегодня – это полуостров Камчатка. Полтора миллиона тонн вылова, из которых пятьсот тысяч тонн лосося, – абсолютно реальные цифры для нас, такие объемы камчатские рыбопромышленники показали в прошлом году. За этими цифрами – огромная работа и инвестиции наших рыбаков. Более 40 миллиардов рублей частных инвестиций вложены за последние годы в развитие рыбопромышленного комплекса. Это абсолютный рекорд по стране", - сказал Илюхин, выступая на проходящем в Петербурге III Международном рыбопромышленном форуме. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.
По его словам, важнейшим фактором для достижения подобного результата стали государственные гарантии.
"Долгосрочное закрепление прав на добычу водных биологических ресурсов, налоговые льготы и преференции, прямые меры финансовой поддержки, режимы ТОР и СПВ, так называемые инвестиционные квоты – все эти меры способствовали повышению инвестиционной активности наших рыбопромышленных предприятий. Проще говоря, когда наши рыбопромышленники почувствовали поддержку государства, уверенность в завтрашнем дне, они показали, что готовы вкладываться долгосрочно", - сказал глава региона.
Он отметил, что на сегодняшний день Камчатка является лидером в стране по объемам береговой переработки водных биологических ресурсов.
Петропавловск-Камчатский
1 июля, 11:36
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"Следующим шагом в развитии отрасли должно стать создание полноценного рыбопромышленного кластера на полуострове. По сути своей, это должна быть многокомпонентная система, включающая создание инфраструктурной, судоремонтной и судостроительной базы. Наши рыбаки готовы и хотят использовать российскую базу, но, зачастую вынужденно, не из экономических соображений, а, скорее, от отсутствия альтернативы, направляют объемы на хранение в другие страны, ремонтируют суда за рубежом. Это существенно усложняет логистику и, как следствие, приводит к удорожанию продукции. Создание рыбопромышленного кластера на Камчатке – непростая задача, но ее решение действительно позволит сделать серьезный шаг в развитии отрасли не только на уровне субъекта, но и на уровне страны", – сказал Илюхин.
Говоря о перспективах развития Северного морского пути, в том числе в интересах рыбопромышленных предприятий, губернатор заявил, что геоэкономического аналога "Запад-Восток" Камчатскому полуострову в части судоходства просто нет.
"Этот фактор как раз может стать для нас, с одной стороны, точкой роста для рыбопромышленного комплекса, в том числе в части создания инфраструктуры, наращивания портовых мощностей, а с другой стороны, – стержнем для решения государственной задачи, укрепления международного сотрудничества в части промысла и, в конечном счете – достижения показателей национального проекта по экспорту", – сказал Илюхин.
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Камчатский крайВладимир ИлюхинРоссия
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