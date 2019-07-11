В Подмосковье определили для инвесторов земельные участки под гостиницы

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мининвест Московской области совместно с корпорацией развития Подмосковья разработали каталог земельных участков для проектов в сфере гостиничного бизнеса и туризма, говорится в пресс-релизе регионального министерства инвестиций и инновация.
"Каждый участок обладает значительным инвестиционным потенциалом, расположен или в высокоурбанизированных населенных пунктах, или же вблизи известных достопримечательностей, которые являются центром притяжения большого количества отдыхающих… Наибольшее количество участков у нас подобрано для строительства гостиничных комплексов – 39", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.
Отмечается, что каталог земельных участков создан для реализации проектов по возведению гостиничных комплексов, организации баз отдыха и реставрации усадеб с последующим возведением на их территории туристических объектов.
"Помимо выделения земельных участков без торгов, инвесторы могут воспользоваться налоговыми льготами на прибыль и имущество, а также частично компенсировать затраты на строительство инженерной инфраструктуры. Ключевыми критериями получения субсидии являются регистрация юридического лица на территории Московской области, соответствие гостиницы категории "три звезды и выше", создание не менее 20 номеров, инвестиции в возведение в сумме не менее 50 миллионов рублей, а также размещение в приоритетных локациях", - подчеркивается в пресс-релизе.