В Подмосковье определили для инвесторов земельные участки под гостиницы

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мининвест Московской области совместно с корпорацией развития Подмосковья разработали каталог земельных участков для проектов в сфере гостиничного бизнеса и туризма, говорится в пресс-релизе регионального министерства инвестиций и инновация.

"Каждый участок обладает значительным инвестиционным потенциалом, расположен или в высокоурбанизированных населенных пунктах, или же вблизи известных достопримечательностей, которые являются центром притяжения большого количества отдыхающих… Наибольшее количество участков у нас подобрано для строительства гостиничных комплексов – 39", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.

Отмечается, что каталог земельных участков создан для реализации проектов по возведению гостиничных комплексов, организации баз отдыха и реставрации усадеб с последующим возведением на их территории туристических объектов.