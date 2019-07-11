Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США

"При всех обстоятельствах мы заинтересованы в продлении ДСНВ настолько, насколько в этом будут заинтересованы наши коллеги. Если они все-таки откажутся, трагедией для нас это не станет. Обороноспособность страны на среднесрочную перспективу обеспечена. Об этом недвусмысленно заявил президент России (Владимир) Путин. Другое дело, что это стало бы негативным сигналом международному сообществу, но это будет уже не наш выбор. Вся ответственность в таком случае будет возлагаться на США", - сказал дипломат, выступая на заседании в Госдуме.