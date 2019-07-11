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РИА Новости

Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США

Вчера, 10:45
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков . Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Если договоренность о продлении СНВ не будет достигнута, ответственность за это ляжет на США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"При всех обстоятельствах мы заинтересованы в продлении ДСНВ настолько, насколько в этом будут заинтересованы наши коллеги. Если они все-таки откажутся, трагедией для нас это не станет. Обороноспособность страны на среднесрочную перспективу обеспечена. Об этом недвусмысленно заявил президент России (Владимир) Путин. Другое дело, что это стало бы негативным сигналом международному сообществу, но это будет уже не наш выбор. Вся ответственность в таком случае будет возлагаться на США", - сказал дипломат, выступая на заседании в Госдуме.
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Сергей РябковРоссияСШАВ мире
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