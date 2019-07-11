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РИА Новости

МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности

Вчера, 10:34
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вашингтон так и не ответил на предложения Москвы по стратегической стабильности, переданные на саммите в Хельсинки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Понимая все соответствующие риски, еще в октябре прошлого года мы предложили американцам принять совместное заявление о недопущении ядерной войны и переподтвердить в нем приверженность постулату о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Внятной реакции из Вашингтона до сих пор не поступило", - заявил Рябков, выступая в Госдуме.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Вчера, 10:45
Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
"Кстати, американская сторона не ответила и на переданные в ходе двустороннего саммита в июле прошлого года в Хельсинки предложения по наполнению диалога в сфере контроля над вооруже ниями", - добавил он.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп летом 2018 года провели первую полноценную встречу в столице Финляндии.
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Дональд ТрампГосдума РФСергей РябковВладимир ПутинМоскваСШАМИД РФРоссияВ мире
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