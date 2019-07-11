МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вашингтон так и не ответил на предложения Москвы по стратегической стабильности, переданные на саммите в Хельсинки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Понимая все соответствующие риски, еще в октябре прошлого года мы предложили американцам принять совместное заявление о недопущении ядерной войны и переподтвердить в нем приверженность постулату о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Внятной реакции из Вашингтона до сих пор не поступило", - заявил Рябков, выступая в Госдуме.
"Кстати, американская сторона не ответила и на переданные в ходе двустороннего саммита в июле прошлого года в Хельсинки предложения по наполнению диалога в сфере контроля над вооруже ниями", - добавил он.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп летом 2018 года провели первую полноценную встречу в столице Финляндии.