В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков

ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики попали под обстрел со стороны украинских силовиков при тушении пожара на юге ДНР, поврежден автомобиль, никто не пострадал, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ведомства.

"Вооруженными формированиями Украины был открыт огонь по сотрудникам МЧС ДНР в селе Луково Тельмановского района. Выехавший на место тушения пожара в Тельмановском районе автомобиль МЧС ДНР 11 июля подвергся обстрелу с позиций вооруженных формирований Украины", - сказали в МЧС.