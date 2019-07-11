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РИА Новости

Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности

Вчера, 10:32
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия призывает США к прямому диалогу между военными экспертами по теме стратегической стабильности, чтобы стороны лучше понимали намерения друг друга, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Высокопоставленные американские военные позволяют себе рассуждать даже о каком-то гипотетическом реагировании со стороны США на возможное нанесение Россией ограниченного ядерного удара, в том числе по американской территории с применением средств малой мощности. Остается только гадать, откуда американские военные берут и почему озвучивают подобные абсолютно нереалистичные сценарии, не имеющие ничего общего с военной доктриной РФ", - заявил Рябков на парламентских слушаниях "Обеспечение стратегической стабильности в условиях изменения мировой архитектуры безопасности: парламентское измерение".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
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По его словам, американские военные пытаются "приписать" России доктрину "эскалации для деэскалации", подразумевающую применение ядерного оружия для поворота в свою пользу конфликта с применением обычных вооружений.
"Примечательно, что это чисто американская концепция, отраженная как раз в официальных документах США. Свидетельством является оказавшийся в публичном доступе документ объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США с руководящими принципами применения ядерных вооружений. В нем, в частности, сказано, что использование ядерного оружия способно помочь американским военным в создании условий, влияющих на достижение победы конфликты", - добавил дипломат.
Рябков назвал это "крайне тревожным сигналом".
"Нужно, чтобы наши эксперты, в первую очередь, военные, плотно занялись обсуждением доктринальной тематики. Здесь как нигде необходимо понимание реальных взглядов и намерений каждой из сторон. Возможно какие-то из озабоченностей в ходе такого разговора если не преодолеть, то по крайней мере прояснить позицию противоположной стороны. Это тоже важно, в том числе с точки зрения собственного планирования", - добавил он.
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