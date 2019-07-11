Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия призывает США к прямому диалогу между военными экспертами по теме стратегической стабильности, чтобы стороны лучше понимали намерения друг друга, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Высокопоставленные американские военные позволяют себе рассуждать даже о каком-то гипотетическом реагировании со стороны США на возможное нанесение Россией ограниченного ядерного удара, в том числе по американской территории с применением средств малой мощности. Остается только гадать, откуда американские военные берут и почему озвучивают подобные абсолютно нереалистичные сценарии, не имеющие ничего общего с военной доктриной РФ", - заявил Рябков на парламентских слушаниях "Обеспечение стратегической стабильности в условиях изменения мировой архитектуры безопасности: парламентское измерение".

По его словам, американские военные пытаются "приписать" России доктрину "эскалации для деэскалации", подразумевающую применение ядерного оружия для поворота в свою пользу конфликта с применением обычных вооружений.

"Примечательно, что это чисто американская концепция, отраженная как раз в официальных документах США. Свидетельством является оказавшийся в публичном доступе документ объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США с руководящими принципами применения ядерных вооружений. В нем, в частности, сказано, что использование ядерного оружия способно помочь американским военным в создании условий, влияющих на достижение победы конфликты", - добавил дипломат.

Рябков назвал это "крайне тревожным сигналом".