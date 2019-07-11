Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва регулярно призывает Иран воздерживаться от эскалационных шагов вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Иран проявлял стратегическое терпение на протяжении более чем года... Сейчас они естественным образом демонстрируют неприятие всей этой ситуации. Мы, в свою очередь, многократно призывали Иран воздерживаться от эскалационных шагов и делаем это на регулярной основе, но надо понимать, что руководство ИРИ и иранские переговорщики, которые стояли на страже СВПД, они не могут мириться с происходящим вокруг их страны",- сказал Рябков журналистам.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.