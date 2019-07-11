Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД

"Иран проявлял стратегическое терпение на протяжении более чем года... Сейчас они естественным образом демонстрируют неприятие всей этой ситуации. Мы, в свою очередь, многократно призывали Иран воздерживаться от эскалационных шагов и делаем это на регулярной основе, но надо понимать, что руководство ИРИ и иранские переговорщики, которые стояли на страже СВПД, они не могут мириться с происходящим вокруг их страны",- сказал Рябков журналистам.