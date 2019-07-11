В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ

ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Здание школы повреждено на юге самопровозглашенной ДНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 03.40 вооруженные формирования Украины совершили артиллерийский обстрел на мариупольском направлении: всего по населенному пункту Луково было выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметров. В результате обстрела были зафиксированы прямые попадания в действующую школу и хозяйственную постройку. Кроме того, по предварительным данным, повреждено предприятие по производству масла", - сказал представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.