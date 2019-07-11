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РИА Новости

В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел

Вчера, 10:22
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПчела подлетает к входу в улей на пасеке
Пчела подлетает к входу в улей на пасеке
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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УФА, 11 июл - РИА Новости. Часть пчел погибла на пасеках десяти районов Башкирии, предположительно, отравившись химическими веществами для обработки рапса, сообщили в минсельхозе республики.
"В течение недели начали поступать обращения пасечников республики по поводу гибели пчел. Сигналы поступили из десяти районов республики. Численность погибших насекомых составляет, по разным оценкам, 0,6% от общего числа. По предварительным данным, основная причина - применение средств защиты растений, которыми обрабатываются посевы рапса", - говорится в сообщении министерства сельского хозяйства.
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Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
Ведомство поясняет, что говорить о точной причине гибели пчел рано до получения результатов экспертизы: образцы погибших насекомых направлены в специализированные лаборатории.
"В министерстве прошло совещание по поводу гибели пчел, были выдвинуты ряд предложений для избежания подобных случаев. Например, о необходимости заключения соглашений между растениеводами и пчеловодами с графиком обработки посевов химикатами, разделения территории региона на сельскохозяйственные зоны, с регулярной химизацией и пчеловодческие с жесткими экологическими требованиями", - сообщает минсельхоз Башкирии.
Этим летом в разных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. В частности, помимо Ульяновской области, такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Курской областях, в Алтайском крае. По мнению специалистов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработок посевов. Минсельхоз РФ заявил, что массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб российскому пчеловодству.
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