В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел

Пчела подлетает к входу в улей на пасеке

УФА, 11 июл - РИА Новости. Часть пчел погибла на пасеках десяти районов Башкирии, предположительно, отравившись химическими веществами для обработки рапса, сообщили в минсельхозе республики.

"В течение недели начали поступать обращения пасечников республики по поводу гибели пчел. Сигналы поступили из десяти районов республики. Численность погибших насекомых составляет, по разным оценкам, 0,6% от общего числа. По предварительным данным, основная причина - применение средств защиты растений, которыми обрабатываются посевы рапса", - говорится в сообщении министерства сельского хозяйства.

Ведомство поясняет, что говорить о точной причине гибели пчел рано до получения результатов экспертизы: образцы погибших насекомых направлены в специализированные лаборатории.

"В министерстве прошло совещание по поводу гибели пчел, были выдвинуты ряд предложений для избежания подобных случаев. Например, о необходимости заключения соглашений между растениеводами и пчеловодами с графиком обработки посевов химикатами, разделения территории региона на сельскохозяйственные зоны, с регулярной химизацией и пчеловодческие с жесткими экологическими требованиями", - сообщает минсельхоз Башкирии.