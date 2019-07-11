В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Венесуэле сейчас практически нет российского персонала для обслуживания поставленной техники, но не исключил, что при необходимости новые специалисты будут отправлены.

Рябков ответил на вопрос о количестве военных специалистов, которые сейчас находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной техники.

"Произошла ротация, я так понимаю, что там сейчас практически нет нашего персонала. Но это не значит, что он не появится там, когда вновь может возникнуть необходимость эту технику обслуживать", - сказал Рябков.