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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков

Вчера, 10:08
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Венесуэле сейчас практически нет российского персонала для обслуживания поставленной техники, но не исключил, что при необходимости новые специалисты будут отправлены.
Рябков ответил на вопрос о количестве военных специалистов, которые сейчас находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной техники.
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"Произошла ротация, я так понимаю, что там сейчас практически нет нашего персонала. Но это не значит, что он не появится там, когда вновь может возникнуть необходимость эту технику обслуживать", - сказал Рябков.
"Все это в рамках контрактов, это не то, что вот принимается решение командованием или политическим руководством (РФ), и люди едут в командировку. Странно, что это привлекает такое внимание, это в общем-то отражение искусственного разогрева темы", - отметил замглавы МИД РФ.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД РФСергей РябковВенесуэлаРоссияВ мире
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