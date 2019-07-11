Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва 12 июля представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе, где якобы было применено химоружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

"Мы в ближайшее время представим дополнительные данные, собранные нашими специалистами и нашими общественниками, применительно к инциденту в Думе. Я так понимаю, что завтра в Гааге состоится соответствующая презентация, соответствующее мероприятие публичное с приглашением журналистов, 12 числа", - сказал дипломат.