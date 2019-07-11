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РИА Новости
Война в Сирии

Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе

Вчера, 10:08
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пригород Дамаска Дума. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва 12 июля представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе, где якобы было применено химоружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.
"Мы в ближайшее время представим дополнительные данные, собранные нашими специалистами и нашими общественниками, применительно к инциденту в Думе. Я так понимаю, что завтра в Гааге состоится соответствующая презентация, соответствующее мероприятие публичное с приглашением журналистов, 12 числа", - сказал дипломат.
Стоп-кадр из видеорепортажа Белых касок о предполагаемой химической атаке в Думе, опубликованного BBC
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