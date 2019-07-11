В Киеве началась акция в поддержку журналистов канала NewsOne

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Акция в поддержку журналистов украинского телеканала NewsOne, против которого возбудили дело из-за намерения провести телемост с РФ, проходит Киеве, трансляцию ведет сам телеканал.

Около здания телеканала собрались несколько десятков активистов, они держат в руках флаги партии “Оппозиционная платформа - За жизнь”, также люди держат плакаты “Европа - это свобода”, “Руки прочь от свободы слова” и тому подобные. Также на митинге присутствуют депутаты от партии “Оппозиционная платформа - За жизнь”.

“Мы не дадим закрыть прессу… Вы должны понимать, что строительство свободной страны начинается не с болтовни, а с того, чтобы можно было хотя бы сказать правду людям о том, что происходит в стране. И сегодня сколько тут? Тысячи три-четыре, а завтра придут в два раза больше, а надо будет - придут еще больше”, - сказал на митинге депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.