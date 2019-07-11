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2019-07-11T09:59Z
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РИА Новости

В Киеве началась акция в поддержку журналистов канала NewsOne

Вчера, 09:59
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КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Акция в поддержку журналистов украинского телеканала NewsOne, против которого возбудили дело из-за намерения провести телемост с РФ, проходит Киеве, трансляцию ведет сам телеканал.
Около здания телеканала собрались несколько десятков активистов, они держат в руках флаги партии “Оппозиционная платформа - За жизнь”, также люди держат плакаты “Европа - это свобода”, “Руки прочь от свободы слова” и тому подобные. Также на митинге присутствуют депутаты от партии “Оппозиционная платформа - За жизнь”.
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом Россия 1
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“Мы не дадим закрыть прессу… Вы должны понимать, что строительство свободной страны начинается не с болтовни, а с того, чтобы можно было хотя бы сказать правду людям о том, что происходит в стране. И сегодня сколько тут? Тысячи три-четыре, а завтра придут в два раза больше, а надо будет - придут еще больше”, - сказал на митинге депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся. Он добавил, что украинская сторона, очевидно, еще не готова к его проведению.
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом Россия 1
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