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2019-07-11T09:48Z
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РИА Новости

Источник сообщил, кто временно руководит московским главком СК

Вчера, 09:48
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Руководитель Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Ростислав Рассохов назначен исполняющим обязанности главы московского управления СК, сообщил в четверг РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Должность руководителя столичного главка СК остается вакантной после отставки генерала Александра Дрыманова, заключенного под стражу по делу о взятках.
Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов в Лефортовском суде Москвы, где прошло рассмотрение ходатайства следствия об его аресте. Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего главу Следственного комитета Москвы генерала Александра Дрыманова на два месяца. Архивное фото
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Генерал Дрыманов в июне "перебрался" в двухэтажный особняк в Волгограде
"Рассохов временно исполняет обязанности начальника управления СК по Москве", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, действующий и.о. Андрей Стрижов находится в отпуске.
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