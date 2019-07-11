Источник сообщил, кто временно руководит московским главком СК

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Руководитель Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Ростислав Рассохов назначен исполняющим обязанности главы московского управления СК, сообщил в четверг РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Должность руководителя столичного главка СК остается вакантной после отставки генерала Александра Дрыманова, заключенного под стражу по делу о взятках.

"Рассохов временно исполняет обязанности начальника управления СК по Москве", - рассказал собеседник агентства.